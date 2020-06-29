غرفة التحكم المروري: تم ازالة الشاحنة المعطلة على طريق عام ضهر البيدر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2020 - 09:18
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غرفة التحكم المروري: تم ازالة الشاحنة المعطلة على طريق عام ضهر البيدر
منذ 60 mins
29 June، 2020
احوال الطرقات في لبنان
غرفة التحكم المروري
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