غرفة التحكم المروري: تم ازالة الشاحنة المعطلة على طريق عام ضهر البيدر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2020 - 09:18

غرفة التحكم المروري: تم ازالة الشاحنة المعطلة على طريق عام ضهر البيدر

منذ 60 mins 29 June، 2020
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