قوى الأمن عما حصل في البقاع: موكب الرئيس الحريري لم يتعرض لأي حادث مباشر والتحقيقات مستمرة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تعليقا على ما يتم تداوله عن تعرض موكب دولة الرئيس سعد الحريري لحادث أمني أثناء تواجده في منطقة البقاع بتاريخ 17-6-2020، ومنعا للتأويل والتحليلات المختلفة، يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان توضح ما يلي:

أولا: بتاريخ 17 الجاري، وتزامنا مع تواجد دولة الرئيس سعد الحريري في منطقة البقاع الأوسط، شاهد أحد المواطنين انفجار جسم غريب في الجو وسقوطه على الأرض، فعمد الى الإبلاغ عن ذلك.

ثانيا: بناء عليه، تم اتخاذ الإجراءات العملانية المباشرة بحيث بدأت شعبة المعلومات التحقيقات بإشراف القضاء المختص وبسرية تامة حرصا على عدم استغلال الحادث بسبب الأوضاع السائدة في البلاد، كونه قد تبين أن موكب دولة الرئيس سعد الحريري لم يتعرض لأي حادث مباشر أثناء تواجده في المنطقة التي كان يقوم بزيارتها.

ثالثا: منذ تاريخ حصول الحادث ما زالت التحقيقات مستمرة وبسرية تامة توصلا لبيان جميع المعطيات المحيطة بما جرى في المنطقة في ذلك الحين.

رابعا: تطلب هذه المديرية من وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر وعدم تبني أي روايات قبل التوصل الى نتائج نهائية في التحقيقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام