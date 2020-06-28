تركيا تعلن أنها تخطط للتعاون مع مؤسسة النفط الليبية بشأن التنقيب

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، الأحد، أن بلاده تخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بشأن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع شركات دولية.

وشدد دونماز في حديث تلفزيوني، على أن النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا، يجب أن تستخدم أولا في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا، وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال التي ستجري بهذا البلد، وهو ما كان قائما في السابق.

وتحدث دونماز عن احتمال تعاون تركيا مع شركات نفط دولية أيضا بشأن الطاقة، مبينا أن “الأمر سيتضح مع مرور الزمن”.

وأكد أن تركيا تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ رابح ـ رابح، وهناك موقف إيجابي من ليبيا حول هذا الموضوع.

ولفت إلى أن إنفاق تركيا على واردات الطاقة يقدر بنحو 40 مليار دولار سنوياً، وأن هذا المبلغ يجب خفضه عبر الطاقة المنتجة بإمكانات محلية، مضيفا أن 62% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الماضي، أنتجتها تركيا عبر الموارد المحلية والمتجددة، وهذا المعدل بلغ 66% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

المصدر: وكالة الاناضول