طائرات استطلاع معادية خرقت الأجواء اللبنانية على مراحل عدة أمس واليوم

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 27/6/2020 الساعة 15.40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 20.55 من فوق بلدة عيترون.

وعند الساعة 16.25، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 18.10 من فوق بلدة كفركلا.

وعند الساعة 21.20، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعلبك والهرمل، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 28/6/2020 الساعة 5.00 من فوق البحر مقابل البلدة المذكورة.

وبتاريخ 28/6/2020 الساعة 6.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 7.20 من فوق بلدة عيترون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام