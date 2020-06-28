القاضي محمد مازح للمنار: القرار مرتكز إلى أحكام القانون التي تمنع سفير اي دولة أن يقوم بالتحريض أو التدخل بالشأن الداخلي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2020 - 19:54

القاضي محمد مازح للمنار: القرار مرتكز إلى أحكام القانون التي تمنع سفير اي دولة أن يقوم بالتحريض أو التدخل بالشأن الداخلي

منذ 10 mins 28 June، 2020
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