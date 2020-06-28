المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع سيكشف عصر غد الاثنين تفاصيل عملية عسكرية واسعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2020 - 19:52

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع سيكشف عصر غد الاثنين تفاصيل عملية عسكرية واسعة

منذ 11 mins 28 June، 2020
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