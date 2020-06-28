قاضي الامور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح للمنار: القرار الذي اتخذته هو قرار قضائي مستند الى أحكام القانون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 28 2020 - 19:52

قاضي الامور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح للمنار: القرار الذي اتخذته هو قرار قضائي مستند الى أحكام القانون

منذ 15 mins 28 June، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة