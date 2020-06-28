نقابة أصحاب المخابز: أصحاب الافران سلموا الموزعين الخبر نزولا عند رغبة المسؤولين

أعلن رئيس نقابة أصحاب المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم أنه “نزولا عند رغبة المسؤولين على مختلف المستويات، لبى أصحاب الافران وسلموا الموزعين الخبز لتوزيعه في مختلف المناطق، على أن يتم معالجة هذا الموضوع في صورة نهائية”.

وأشار ابراهيم الى أن أصحاب المخابز والافران “لم يعد باستطاعتهم التوزيع، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لا سيما لجهة الاكلاف التي أصبحت باهظة جدا بعد التقلبات الحادة لاسعار الدولار الاميركي. علما أن الالية التي يتم التداول بها لا تمكن الافران من بيع الخبز إلا بالصالة، لذلك يجب إنصافنا لنتمكن من التوزيع”.

وتمنى أن “تتم غدا معالجة كلفة التوزيع، لان أصحاب الافران غير قادرين على تحمل خسائر إضافية، ويطالبون باعادة النظر بالسعر والوزن وفقا للواقع وليس أكثر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام