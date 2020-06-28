البطاطا والشاي يتصدّيان لآلام الظهر

لا يُعد ألم الظهر شيئاً يدعو للقلق، وسوف يتحسن من تلقاء نفسه في غضون أسابيع أو أشهر قليلة. ولكن يمكن تسريع الشفاء أو حتى منع ألم الظهر من التطور في المقام الأول، من خلال إجراء بعض التغييرات على النظام الغذائي.

وقال جرّاح العظام الدكتور برانكو بربا، إنّ «إضافة البطاطا الحلوة إلى النظام الغذائي هي واحدة من أسهل الطرق للحماية من آلام الظهر. فهي غذاء مثالي لمرضى آلام الظهر، لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات»، موضحاً أنّ «الالتهاب سبب رئيس لهذه الآلام، لذلك فإنّ التقيّد بنظام غذائي مضاد للالتهابات قد يساعد على تخفيف الألم». ويمكن أيضاً تقليل خطر الإصابة بآلام أسفل الظهر عن طريق شرب الشاي الأخضر بانتظام، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من كوب الشاي الأسود العادي.

وتعمل مضادات الأكسدة هذه على حماية الجسم من الأمراض الضارّة، بينما تساعد أيضاً على تقليل الالتهاب.

كما يُزعم أنّ الشاي الأخضر يعزّز خطط النظام الغذائي لفقدان الوزن. وقد يساهم في الحماية من آلام الظهر، إذا كان الإنسان يعاني زيادة الوزن، لأنّ الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بألم الظهر هم الذين يعانون كيلوغرامات إضافية.

المصدر: الجمهورية