مصدر في #ميناء_الحديدة : السفن المحتجزة من قبل العدوان تحمل أكثر من 144 ألف طن من مادة الديزل (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2020 - 11:20

مصدر في #ميناء_الحديدة : السفن المحتجزة من قبل العدوان تحمل أكثر من 144 ألف طن من مادة الديزل (المسيرة)

منذ 20 mins 28 June، 2020
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