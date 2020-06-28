بايدن يتهم ترامب بخيانة الجيش الأمريكي

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إنه إذا ثبُت صحة مقال “نيويورك تايمز” حول الاتصالات الروسية بـ”طالبان” فإن الرئيس دونالد ترامب قد خان الجيش الأمريكي.

وقال بايدن في تصريح خلال مؤتمر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لدول أمريكا اللاتينية، وبثته قناة “PBS”: “أعتبر ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية صدمة مرعبة. إذا انطلقنا من أن ما نشرته نيويورك تايمز صحيحا، والذي تحدثت فيه أن الاستخبارات الأمريكية قد توصلت إلى استنتاج مفاده أن الاستخبارات الروسية …. عرضت على جماعات متطرفة مكافآت لقتل العسكريين الأمريكيين، وإذا كان ترامب على علم بهذه المعلومات منذ شهور… فذلك لا يمكن أن يتصوره العقل، إنها خيانة لأقدس خدمة يقوم بها جيشنا”.

وزعمت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن “الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت مكافآت للمسلحين المرتبطين بطالبان، مقابل تنفيذ هجمات على الجنود الأمريكيين في أفغانستان”.

وقد نفى البيت الأبيض مزاعم صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الرئيس دونالد ترامب كان قد أُبلغ بهذه المعلومات.

المصدر: مواقع