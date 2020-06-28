مقتل شخص بإطلاق نار في مدينة لويسفيل الأمريكية

لقي شخص مصرعه بإطلاق نار في مدينة لويسفيل الأمريكية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وقالت شرطة المدينة إنها تلقت بلاغا في حوالي الساعة 9 مساء، عن إطلاق نار في المتنزه في ساحة جيفرسون، وعند وصولها وجدت رجلا مصابا بطلق ناري وقد توفي على عين المكان.

وأضافت الشرطة أنها تلقت معلومات أخرى بعد مرور بعض الوقت، حول إصابة شخص آخر بسلاح ناري وتم نقله إلى المستشفى الجامعي، مشيرة إلى أن إصابته ليست خطيرة.

وقامت الشرطة بتطهير الحديقة التي وقع فيها إطلاق النار، وبجمع الأدلة، في محاولة لتحديد المتورطين في الحادث.

المصدر: روسيا اليوم