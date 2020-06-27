“علماء بيروت”: تصريحات السفيرة الأميركية تحريضية وفتنوية

وصفت “هيئة علماء بيروت” في بيان لها السبت تصريحات سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا بأنها تحريضية وفتنوية.

ودعت الهيئة إلى “وضع حد لهذه التدخلات الوقحة في الشؤون الداخلية اللبنانية وآخرها اتهامها للمقاومة بالإرهاب، ما يعتبر إهانة واعتداء على الشعب اللبناني وسيادة وطنه، وتطاولا على الحكومة اللبنانية التي يفترض ان تلزمها بالقوانين واللياقات الديبلوماسية”.

وأضافت الهيئة “كما أننا نؤكد على وجوب احترام سيادة بلدنا الذي قدمنا فيه التضحيات الجسيمة بوجه الاعتداءات الإسرائيلية التي تدعمها الإدارة الأميركية التي تمثل قمة الإرهاب المنظم في العالم”، واعتبرت أنه “من الواجب الوطني استدعاء شيا إلى وزراة الخارجية اللبنانية وابلاغها القواعد والأصول التي يجب عليها الإلتزام بها وافهامها أن زمن المندوب السامي قد ولى إلى غير رجعة”.

ورحبت الهيئة “بالقرار الصادر باسم الشعب اللبناني من قبل قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، والقاضي بمنع السفيرة الأميركية من تجاوزاتها المخالفة لكل القوانين والأعراف الديبلوماسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام