عبد الصمد: الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية ولا اعتذار من السفارة الاميركية

شددت وزيرة الإعلام في لبنان منال عبد الصمد على أن “الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية”.

وقالت عبد الصمد السبت إن “أحدا من الحكومة اللبنانية، لم يقدم أي اعتذار للسفيرة الأميركية”، بعد صدور قرار من قاضي الامور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح يمنع استضافة وسائل الاعلام للسفيرة الاميركية دوروثي شيا.

ولفتت عبد الصمد الى “أنها أجرت اتصالات برئيس الحكومة حسان دياب والوزراء للتأكد من هذا الموضوع، وتبين ان احدا لم يقدم اي اعتذار للسفيرة وان الحكومة تحترم السلطة القضائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام