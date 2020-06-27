عبد الصمد: الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية ولا اعتذار من السفارة الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 27 2020 - 22:24

عبد الصمد: الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية ولا اعتذار من السفارة الاميركية

منذ 24 mins 27 June، 2020
وزيرة الاعلام منال عبد الصمد
لبنان

شددت وزيرة الإعلام في لبنان منال عبد الصمد على أن “الحكومة ورئيسها يحترمان السلطة القضائية”.

وقالت عبد الصمد السبت إن “أحدا من الحكومة اللبنانية، لم يقدم أي اعتذار للسفيرة الأميركية”، بعد صدور قرار من قاضي الامور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح يمنع استضافة وسائل الاعلام للسفيرة الاميركية دوروثي شيا.

ولفتت عبد الصمد الى “أنها أجرت اتصالات برئيس الحكومة حسان دياب والوزراء للتأكد من هذا الموضوع، وتبين ان احدا لم يقدم اي اعتذار للسفيرة وان الحكومة تحترم السلطة القضائية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة