كورونا في إسبانيا.. تسجيل 191 إصابة و3 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية السبت عن تسجيل 191 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة عن “ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 191 حالة ليصل إلى نقطة 248469”.

وذكرت الوزارة أن “حصيلة الوفيات ازدادت خلال اليوم الماضي بـ3 حالات جديدة، لترتفع إلى مستوى 28341″، وأشارت إلى “رصد 13 متوفيا جراء الفيروس خلال الأسبوع الماضي”.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، وكذلك السادسة من حيث الإصابات.

المصدر: روسيا اليوم