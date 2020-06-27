كورونا في مولدوفا.. تسجيل 304 إصابات جديدة

قالت وزارة الصحة في مولدوفا السبت إن “عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 304 إصابات، ليرتفع بذلك مجموع المصابين إلى 16080حالة”.

وفي وقت سابق، أبلغت سلطات مولدوفا عن 15776 حالة مسجلة بمرض كوفيد-19، وتوفي بسببه 515 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة “تم اليوم تسجيل 304 حالات جديدة من الإصابة بالفيروس التاجي في مولدوفا، وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس 16080″، وتابعت “شُفي من المرض ما مجموعه 8963 شخصا وتوفي 521 شخصا بعد إصابتهم بالمرض”.

وكانت سلطات مولدوفا، قد أعلنت حالة الطوارئ في مجال الرعاية الصحية التي ستبقى سارية حتى يوم 15 يوليو/تموز المقبل.

المصدر: روسيا اليوم