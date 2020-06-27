جونسون: بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق “شروط أستراليا”

أبلغت الحكومة البريطانية أستراليا بأنها مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي “بناء على شروط أستراليا” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل.

وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نظيره الأسترالي ماتيوش مورافيتسكي السبت إن “بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق”.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر/كانون الاول، ومن المقرر عقد جولة من “المفاوضات المكثفة” في يوليو/تموز المقبل.

المصدر: روسيا اليوم