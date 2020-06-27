وحدة الكوارث في صور: تسجيل إصابة جديدة بكورونا وافدة من إحدى الدول الافريقية

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور جنوب لبنان في بيان لها السبت أنه “تم تسجيل اليوم إصابة جديدة بفيروس كورونا وافدة من إحدى الدول الافريقية وهي الحالة الثانية التي كانت نتيجتها سلبية عند قدومها إلى بيروت”.

وشددت الوحدة على “ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي وإجراء الPCR عند نهاية فترة الحجر والالتزام التام بتوصيات وزارة الصحة العامة”، ولفتت الى ان “عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 88 مصابا وتوزعوا على الشكل التالي: 76 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)”، وتابعت “قد تماثل 46 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

ونصحت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام