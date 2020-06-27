مستوطن صهيوني أشعل النيران بعشرات الدونمات الزراعية في بورين بنابلس المحتلة

أشعل مستوطن صهيوني النار في عشرات الدونمات الزراعية في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى حرق المزروعات في الارض بالكامل.

وأوضح مصادر فلسطينية أن “مستوطنا من البؤرة الاستيطانية جفعات رونيم أضرم النار بصورة متعمدة في الأراضي شرق بلدة بورين”، وتابعت ان “ذلك أدى إلى التهام عشرات الدونمات وعشرات أشجار الزيتون في المنطقة خلة الجريعة ومنطقة حنون شرق البلدة”.

ولفتت المصادر الى انه “فور اندلاع النيران في الأراضي الزراعية هرع المواطنين إلى المنطقة في محاولة منهم لإخماد النيران والسيطرة على الحريق لكن دون جدوى”.

المصدر: فلسطين اليوم