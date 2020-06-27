التحكم المروري: إعادة فتح السير في ساحة حلبا شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2020 - 19:04

التحكم المروري: إعادة فتح السير في ساحة حلبا شمال لبنان

منذ 1 ساعة 27 June، 2020
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