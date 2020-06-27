الصحة الايرانية: تسجيل 125 حالة وفاة جراء كورونا في ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2020 - 17:20

الصحة الايرانية: تسجيل 125 حالة وفاة جراء كورونا في ايران

منذ 50 mins 27 June، 2020
سادات لاري
ايران - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن اخر الاحصائيات بشأن كورونا في البلاد، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري السبت، “خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 456 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 220  الاف و 180 حالة في البلاد”. وأضافت لاري “خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 125 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 10 الاف و364 شخصا”.

وتابعت “لحد الآن قد تماثل 180 الف و661 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني الفي و928 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات”. وأضافت لاري أنه “لحد الان تم إجراء مليون و583 الف و542 فحص كورونا في البلاد”.

المصدر: مهر

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