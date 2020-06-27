الامام الخامنئي يؤكد على ضرورة حماية البلاد من الممارسات العدائية لأمريكا وبريطانيا الخبيثة

أكد الامام السيد علي الخامنئي على “حماية البلاد من جميع الجهات بما في ذلك الممارسات العدائية من جانب امريكا وبريطانيا الخبيثة، وايضا اجراءات الحكومات الاوروبية”. وفي خطابه السبت عبر الفيديو الى رئيس وكبار مسؤولي السلطة القضائية في ايران، قال السيد “نحن لو عملنا بمسؤولياتنا، سيواجه هؤلاء الفشل في كافة مخططاتهم”. واضاف سماحته أن” هؤلاء (الاعداء) يعجزون عن تحقيق مآربهم، وستلقى ما يسمونه بـ “سياسة الضغوط القصوى” الرامية الى اركاع الشعب الايراني، صفقة قوية من جانب هذا الشعب التي سترغمهم على التراجع قطعا”.

وفي معرض الاشارة الى تصريحات الرئيس الامريكي الذي هدد فيها الذين يقدمون على “ازالة تماثيل رموز العبودية والعنصرية بعقوبة السجن لفترة 10 اعوام، وفصل اطفال المهاجرين عن والديهم في هذا البلد”، اكد الامام الخامنئي أن “معظم الأفلام الغربية لا تصور هكذا انتهاكات قانونية لان الغربيين يعمدون في افلامهم السينمائية الى تصوير محاكمهم بأنها “مراكز احقاق العدالة البحتة”؛ الامر الذي يتعارض مع الواقع تماما”. وعلى الصعيد نفسه، اشار السيد الخامنئي الى “محاولات الاعداء المستدامة لـ “افشال اي خطوة باتجاه الاصلاح والتغيير داخل البلاد” عبر اثارة الاجواء الاعلامية والشبهات والتشكيك لدى الرأي العام”؛ واصفا ذلك بأنه “من جملة التحديات في مسار التغيير (والتقدم)”.

وقال سماحته إن “السبيل الفاعل الوحيد لمواجهة كافة العراقيل والعناصر التي تحول دون السير نحو التقدم والتغيير يكمن في “عدم التاثر بهذه المحاولات والإتكال على الله ومواصلة نهج التغيير بكل شجاعة”. وفي جانب اخر من تصريحاته لكبار مسؤولي جهاز القضاء في ايران، أكد “ضرورة اجتثاث الفساد بقوة وبلا محاباة ومن دون التعدي على حقوق الابرياء بل على اساس الحق والعدل والقانون”. كما اعرب سماحته عن ارتياحه للاجراءات المتخذة على مدى العام الاخير في اطار مهام السلطة القضائية؛ مؤكدا على “مواصلة السير نحو التغيير المتوزان والقائم على (سيادة) الشعب”. وقال إن “عملية مكافحة الفساد التي بلغت ذروتها في هذه الفترة، يجب ان تتواصل بكل حزم وبلامحاباة وانما على اساس الحق والقسط والقانون وبعيدا عن الاعتداء والظلم في حق الابرياء”.

المصدر: ارنا