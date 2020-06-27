قطر والكويت تسجلان تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بوباء “كوفيد-19”

سجلت كل من قطر والكويت، اليوم السبت، تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بوباء “كوفيد-19″، مقارنة بالأيام القليلة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة القطرية، في بيان اليوم، “تسجيل 879 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليرتفع الإجمالي إلى 93663″، مشيرة إلى أن “إجمالي الوفيات بلغ 110 حالات بتسجيل حالة وفاة جديدة”. ويعد معدل الإصابة لهذا اليوم هو الأدنى منذ 6 أيام مضت.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم “تسجيل 688 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليرتفع الإجمالي إلى 44391″، لافتة إلى أن “إجمالي الوفيات بلغ 344 حالا بتسجيل 3 وفيات جديدة”. ويعد معدل الإصابة لهذا اليوم هو الأدنى منذ 5 أيام مضت. يذكر أن أغلب دول الخليج قررت تخفيض التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس “كورونا”؛ وذلك بعد تناقص أعداد الإصابة وزيادة أعداد التعافي في معظم هذه البلدان.

المصدر: سبوتنيك