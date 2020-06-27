قطر والكويت تسجلان تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بوباء “كوفيد-19” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2020 - 17:20

قطر والكويت تسجلان تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بوباء “كوفيد-19”

منذ 1 ساعة 27 June، 2020
الكويت تواصل تسجيل معدلات يومية مرتفعة للإصابات والوفيات بوباء "كوفيد 19"
الكويت تواصل تسجيل معدلات يومية مرتفعة للإصابات والوفيات بوباء "كوفيد 19"
العالم العربي

سجلت كل من قطر والكويت، اليوم السبت، تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات اليومية بوباء “كوفيد-19″، مقارنة بالأيام القليلة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة القطرية، في بيان اليوم، “تسجيل 879 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليرتفع الإجمالي إلى 93663″، مشيرة إلى أن “إجمالي الوفيات بلغ 110 حالات بتسجيل حالة وفاة جديدة”. ويعد معدل الإصابة لهذا اليوم هو الأدنى منذ 6 أيام مضت.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في بيان اليوم “تسجيل 688 إصابة جديدة بوباء “كوفيد-19” ليرتفع الإجمالي إلى 44391″، لافتة إلى أن “إجمالي الوفيات بلغ 344 حالا بتسجيل 3 وفيات جديدة”. ويعد معدل الإصابة لهذا اليوم هو الأدنى منذ 5 أيام مضت. يذكر أن أغلب دول الخليج قررت تخفيض التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس “كورونا”؛ وذلك بعد تناقص أعداد الإصابة وزيادة أعداد التعافي في معظم هذه البلدان.

 

المصدر: سبوتنيك

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