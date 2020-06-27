الرئيس الفرنسي يعلن اعتزامه زيارة روسيا قريبا لمواصلة “حوار الثقة”

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون السبت، اعتزامه زيارة روسيا قريبا لاستئناف حوار “الثقة” الذي كان بدأه مع نظيره فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى فرنسا في آب/أغسطس الماضي. وقال، ماكرون، عبر حسابه على تويتر “حوار الثقة الذي بدأنا به مع الرئيس بوتين في قلعة بريغانسون سيُستكمل”. وذكّر ماكرون بأهم الملفات التي تطرق إليها مع نظيره بوتين في التاسع عشر من آب/أغسطس من العام الماضي، والتي سيستكملها خلال زيارته المقبلة لروسيا، وأهم تلك النقاط “الأمن في أوروبا والصراعات المحلية والمناخ، خاصة مسألة ذوبان الجليد في القطب الشمالي”.

وتابع ماكرون “نحن نتقدّم (في هذه الملفات) وسأتوجه قريبا الى روسيا”. ورجحت صحيفة لوموند الفرنسية، نقلاً عن مصادر خاصة، أن تجري زيارة ماكرون إلى روسيا في آب/أغسطس المقبل. وبدأت باريس “حوارًا استراتيجيا مع موسكو في آب/أغسطس من العام الماضي تحت عنوان “الأمن الأوروبي المشترك” وذلك خلال زيارة للرئيس بوتين الى فرنسا التقى فيها بنظيره ماكرون في قلعة بريغانسون جنوب البلاد (المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين). وأمس الجمعة عقد الرئيسان بوتين وماكرون اجتماعا عبر الفيديو. وجه خلاله الرئيس الروسي الدعوة لنظيره الفرنسي لزيارة روسيا.

المصدر: سبوتنيك