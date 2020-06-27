إجمالي الإصابات بـ “كوفيد-19” في عُمان تناهز 37 ألفا بعد ثبوت إيجابية 919 حالة منذ أمس

سجلت وزارة الصحة العمانية السبت، 919 إصابة مؤكدة بفيروس “كوفيد-19″”، و6 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ فيما ارتفع عدد الوفيات في البحرين إلى 76، بتسجيل 3 حالات جديدة. وبينت وزارة الصحة العمانية أن من بين الحالات الجديدة 517 لمواطنين و402 لمقيمين أجانب؛ ليبلغ إجمالي الحالات في السلطنة 36953. وارتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بوباء “كوفيد 19” في سلطنة عُمان إلى 159، بتسجيل الحالات الست الجديدة.

كما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض المتسبب به فيروس “كورونا” إلى 20363، بعد تسجيل الجهات الصحية العمانية 881 حالة، منذ الأمس. وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عن وفاة 3 حالات قائمة لفيروس “كورونا”، اثنتان لمواطنين يبلغان من العمر 49 عامًا و 65 عامًا، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 44 عاماً؛ ليصبح إجمالي حالات الوفاة في المملكة 76. وكانت الوزارة البحرينية أعلنت، فجر اليوم، عن تسجيل 724 حالة قائمة جديدة، ليصل الإجمالي العام لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد 24805 حالات.

كما تم تسجيل تعافي 636 حالة إضافية من المصابين بـ “كوفيد 19″؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 19137. وتأتي عُمان والبحرين في المركزين السابع والثامن عربيا، والـ 37 والـ 47 عالميا، في قائمة الإصابات بـ “كوفيد 19″؛ وفقا لمنصة “كورونا في دوت كوم”.

المصدر: سبوتنيك