ما هي أنواع الفيتامينات والمعادن التي يوفرها التمر؟

إذا كنتم تتطلعون إلى إثراء نظامكم الغذائي اليومي بمزيد من الأطعمة المغذية الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، فليس عليكم سوى تناول التمر. إن فاكهة التمر هي واحدة من أكثر أنواع الفواكه المفيدة للصحة، وهي تأتي في العديد من الأصناف المختلفة وهي تحتوي على العديد من فيتامينات والمعادن التي سوف نطلعكم عليها من خلال السطور القادمة.

الفيتامينات والمعادن في التمر

الفيتامين A

إن التمر هي مصادر ثانوية لفيتامين A (تحتوي على 149 وحدة دولية أو 5 ٪ من الكمية اليومية الموصى بها لكل 100 غرام)، والتي تعرف بخصائصها المضادة للأكسدة وضرورية للرؤية. بالإضافة إلى ذلك، إن الفيتامين A مطلوب أيضاً للحفاظ على الغشاء المخاطي والجلد الصحي. من المعروف أن استهلاك الفاكهة الطبيعية الغنية بفيتامين A يساعد على الحماية من سرطان الرئة وتجويف الفم.

الحديد

يعتبر التمر مصدراً ممتازاً للحديد، ويحتوي على 0.90 ملغ/ 100 غرام (حوالي 11% من الكمية اليومية الموصى بها). الحديد، كونه أحد مكونات الهيموغلوبين داخل خلايا الدم الحمراء، يحدد قدرة الدم على حمل الأوكسجين.

الكالسيوم والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم.

ثمار التمر غنية أيضاً بالمعادن مثل الكالسيوم والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم. الكالسيوم هو معدن مهم ومكون أساسي للعظام والأسنان ويحتاجه الجسم لتقليص العضلات وتخثر الدم وتوصيل النبض العصبي. يستخدم جسم الإنسان المنغنيز كعامل مساعد للإنزيم المضاد للأكسدة، ديسموتاز الفائق. النحاس المطلوب لإنتاج خلايا الدم الحمراء. المغنيسيوم ضروري لنمو العظام.

فيتامين B

كما ويحتوي التمر على مستويات معتدلة من مجموعة فيتامينات B المعقدة بالإضافة إلى فيتامين K. يحتوي التمر على كميات صحية من البيريدوكسين (فيتامين B6) والنياسين وحمض البانتوثينيك والريبوفلافين. تعمل هذه الفيتامينات كعوامل مساعدة في الجسم على استقلاب الكربوهيدرات والبروتين والدهون. فيتامين K ضروري للعديد من عوامل التجلط في الدم وكذلك في عملية التمثيل الغذائي للعظام.

المصدر: مواقع الكترونية