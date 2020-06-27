وزير الداخلية عرض مع اتحاد العائلات البيروتية مطالب العاصمة

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه في الوزارة، وفد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، برئاسة محمد عفيف يموت، وتم البحث في بعض المطالب البيروتية العامة.

وقال يموت بعد اللقاء “نقل الوفد لمعاليه قلق البيارتة على الوضع الامني في البلاد، وخصوصا في مدينة بيروت، وطالبوا القوى الامنية بأن تأخذ دورها كاملا في حماية بيروت وسكانها وممتلكاتهم من عبث العابثين والحاقدين، باتخاذ التدابير المسبقة للحيلولة دون تكرار مشهد التخريب والتنكيل الذي شهدته العاصمة”.

أضاف “كما طالب الوفد بإلغاء رسوم السير والميكانيك وضريبة البلدية عن العام 2020، نظرا لتدهور القيمة الشرائية لليرة اللبنانية وعجز المواطنين عن تأمين أساسيات قوتهم وعلاجهم. وتمنوا على معالي الوزير ترشيد إنفاق المساعدات المالية التي تقدمها بلدية بيروت للعائلات الاكثر فقرا وتسريعها”.

وتابع”وتوقف الوفد أمام الخلل الطائفي الناجم عن تقسيم محافظة جبل لبنان، آملين العمل على تصحيح هذا الخطأ”.

وتطرق يموت والوفد الى الوضع الاقتصادي السيىء الذي تشهده البلاد، والذي ينذر بمجاعة قادمة قد تهدد السلم الاهلي وتبدد بقية الآمال بنهضة الوطن وقيامه. وأبدى معاليه تفهما كاملا لموقف الاتحاد ووعد بالمتابعة ووضع أقصى الامكانات للحفاظ على الأمن والاستقرار ومتابعة مطالب الاتحاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام