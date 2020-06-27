غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريف عام تول النبطية بالقرب من افران رحال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2020 - 13:38

غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريف عام تول النبطية بالقرب من افران رحال

منذ 25 mins 27 June، 2020
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