المفتي عبدالله: على الجميع تحمل المسؤولية وسلوك سبل الحوار

دعا مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله أهل الحكم في لبنان الى “إيجاد نقاط تواصل مشتركة حول القضايا الخلافية رحمة بالمواطن الذي يتعرض لاقسى أنواع الازمات وخاصة الازمة الاقتصادية التي بلغت مداها في لبنان لأن الحاجة والفاقة يهددان السلم الاهلي ويجعلان العدو الاسرائيلي يراهن على هذه الازمة للدخول إلى الوطن عبر الفتن المتنقلة وعبر التعديات المستمرة”، مضيفا “الوطن اليوم يحتاج إلى التنازل عن المكتسبات الحزبية والطائفية من أجل إيقاف الانهيار”.

كلام المفتي عبد الله جاء خلال استقباله عددا من القيادات الروحية في دار الإفتاء الجعفري في صور عرضت عليه واقع الحال وخاصة الازمة الاقتصادية الخانقة.

وحذر المفتي عبد الله من “الأطراف التي تحاول أن تتلاعب بعواطف الناس وتلقي بالمسؤوليات على عاتق غيرها وتبرىء نفسها من معالجة هذه الازمات”، مشيرا إلى “أهمية ان يتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية وسلوك سبل الحوار الصريح الذي يؤدي إلى وضع حد للازمة الاقتصادية”.

وشدد على “الدور المميز الذي تلعبه القيادات الروحية الإسلامية والمسيحية خلال الازمات وهي بذلك تعطي البلد جرعة إضافية لكي يتعافى ويخرج من هذه الازمات”، منبها الى “المخاطر التي تعصف بالمنطقة ومحاولات خنق ومحاصرة الوطن تارة من خلال الحرب وتارة أخرى من خلال لقمة العيش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام