سانا: مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحتل بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران ومقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة وتطرد الموظفين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2020 - 13:38
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سانا: مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحتل بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران ومقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة وتطرد الموظفين
منذ 1 ساعة
27 June، 2020
الاحتلال الاميركي
الادارة العامة السورية للحبوب
جماعات قسد السورية
سوريا
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