سانا: مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحتل بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران ومقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة وتطرد الموظفين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2020 - 13:38

سانا: مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تحتل بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران ومقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة وتطرد الموظفين

منذ 1 ساعة 27 June، 2020
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