اللواء سلامي: الحظر التسلیحي  لن یؤثر علی وضعنا الدفاعي

أکد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسین سلامي، أن “الحظر التسلیحي الذي یفرضه الأعداء لن یکون له أدنی اثر علی بنیتنا الدفاعیة”. ولدى تفقده معرض منتجات مؤسسة التحقيقات والاكتفاء الذاتي التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية السبت ، قال اللواء سلامي “إننا في المنظومات التسليحية للقوة البرية لحرس الثورة مستقلون عن أي ارتباط بالخارج ، بل وصلنا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي”. وأضاف سلامي “لقد حولنا الحظر الظالم وضغوطات الاعداء على الثورة الاسلامية والشعب الايراني خاصة في مجال التسليح الى فرصة”، موضحاً أننا “في ظروف الحظر التسليحي العالمي ووجود أعداء حقيقيين كأمريكا، وضعنا نصب اعيننا تسخير الطاقات والامكانات الداخلية لسد النقص في القطاع الدفاعي”.

واشار قائد حرس الثورة الى أن “قوتنا البرية تعتمد اليوم أسلوب المفاجئة في التقنيات لسد اي نقص في هذا المجال، وبالتالي سنشهد في المستقبل القريب دخول منظومات تفاجئ الأعداء.”

المصدر: ارنا