أقوى عاصفة رملية منذ نصف قرن تجتاح المكسيك والولايات المتحدة

أوصت السلطات المحلية في المكسيك والولايات المتحدة المقيمين بالبقاء في المنزل وعدم الخروج دون الحاجة، بسبب عاصفة رملية ضخمة.

وغطت سحابة ضخمة من الغبار من الصحراء أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر، وعبرت المحيط الأطلسي ووصلت إلى القارة الأمريكية، واجتاحت المكسيك. في بضع دقائق، اختبأت الشمس على الساحل، وتحولت السماء إلى اللون البني الداكن.

ثم ضربت العاصفة مناطق سكنية. أصبحت الرؤية فيها بسرعة صفر تقريبًا، لا يمكن التنفس إلا من خلال معدات الحماية. أوصت السلطات المحلية المقيمين بالبقاء في المنزل وعدم الخروج دون الحاجة. الأشخاص المصابون بعدوى فيروس كورونا معرضون لخطر خاص.

كما تضررت عدة ولايات في الولايات المتحدة: فقد كان الطقس في حالة سيئة في نورث كارولينا وفلوريدا وتكساس. في الوقت نفسه، يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه بسبب العاصفة في هذه المناطق، يزيد خطر الأعاصير والعواصف.

المصدر: سبوتنيك