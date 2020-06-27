رئيس وزراء إثيوبيا: اتفاق الأطراف على استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة في غضون أسبوعين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2020 - 11:40

رئيس وزراء إثيوبيا: اتفاق الأطراف على استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة في غضون أسبوعين

منذ 38 mins 27 June، 2020
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