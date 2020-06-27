مصر تنفذ حكم الإعدام على الليبي عبد الرحيم المسماري بعد إدانته بالتخطيط لـ”حادثة الواحات” (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2020 - 11:40

مصر تنفذ حكم الإعدام على الليبي عبد الرحيم المسماري بعد إدانته بالتخطيط لـ”حادثة الواحات” (سبوتنيك)

منذ 39 mins 27 June، 2020
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