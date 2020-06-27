كورونا في روسيا.. 188 وفاة و6852 إصابة جديدة خلال يوم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2020 - 11:40

كورونا في روسيا.. 188 وفاة و6852 إصابة جديدة خلال يوم (روسيا اليوم)

منذ 44 mins 27 June، 2020
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