“مايكروسوفت” تغلق متاجر التجزئة بشكل كامل

أصدرت شركة “مايكروسوفت” قرارا يقضي بإغلاق متاجرها في أنحاء العالم باستثناء تلك الموجودة في أربعة مواقع سيتم تحويلها إلى “مراكز تجربة” وتحويل عمليات البيع بالتجزئة إلى الإنترنت.

وجاء في بيان الشركة أنها ستواصل الاستثمار في متاجرها الرقمية على موقع “مايكروسوفت.كوم” ومتاجرها، في “إكس.بوكس” و”ويندوز” لتصل إلى أكثر من 1.2 مليار شخص كل شهر في 190 سوقا.

والمراكز الأربع التي سيتم تحويلها لـ”مراكز تجربة” في كل من لندن ونيويورك وسيدني وفي ريدموند مقر الشركة في واشنطن.

وستقوم فرق البيع بالتجزئة “بخدمة الزبائن من منشآت الشركة وعن بعد، في توفير البيع والتدريب والدعم”، بحسب ما أعلنت الشركة. وسترصد 450 مليون دولار لسد تكاليف إغلاق المواقع.

هذا وزادت في السنوات الماضية الشركة من اعتمادها على خدمات مؤسساتها مثل الحوسبة السحابية، مع تركيز متاجر البيع بالتجزئة على الأجهزة اللوحية سورفيس والكمبيوتر المحمول ولوازم لعبة “إكس.بوكس”، بحسب ما نقل موقع “يورو نيوز”.

يذكر أن الشركة قد قامت بوقت سابق من هذا العام بإخبار الموظفين المسؤولين عن الصفحات الإخبارية الرئيسية على موقع “Microsoft MSN” الخاصة بالشركة، بأنه سيتم استبدالهم ببرنامج ذكاء صناعي، وتم بأنه لن تكون هناك حاجة إليهم، لأن الروبوتات يمكنها الآن القيام بعملهم.

وقال متحدث باسم “مايكروسوفت”: “مثل جميع الشركات، نقوم بتقييم أعمالنا بشكل منتظم… يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الاستثمار في بعض الأماكن، وإعادة الانتشار في أماكن أخرى… هذه القرارات ليست نتيجة الوباء الحالي”، بحسب الموقع.

المصدر: سبوتنيك