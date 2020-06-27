اثيوبيا: اجتماع الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة مع السودان ومصر مثمر

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بنتائج اجتماعه عبر الفيديو الجمعة مع “زعيمي” مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة.

وقال أبي “محادثات مثمرة للحلول الإفريقية حول ملف سد النهضة، مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الإفريقي”، وأضاف أن “الاتحاد الإفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الإفريقية المهمة”.

هذا ويعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعا عاجلا حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعدما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث خلال الفترة السابقة.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، يوم الاثنين المقبل، بشأن سد النهضة‎.

المصدر: روسيا اليوم