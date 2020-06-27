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June 27 2020 - 03:32

كورونا في البرازيل.. تسجيل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة

منذ 2 ساعة 27 June، 2020
البرازيل
أخبار دولية - البرازيل

أعلنت البرازيل مساء الجمعة تسجيل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة بفيروس كورونا في استمرار لتسارع انتشار الجائحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 46860 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1274974.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 990 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 55961.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم

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