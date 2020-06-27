طائرات العدو الاسرائيلي تنفذ سلسلة غارات جنوب ووسط قطاع غزة

استهدفت طائرات العدو الإسرائيلي مساء الجمعة مواقع عدة تابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب ووسط قطاع غزة المحاصر.

وقالت مصادر فلسطينية إن “طائرات الاحتلال استهدفت موقعا يتبع للمقاومة في المناطق الجنوبية للمحافظة الوسطى بأكثر من 5 صواريخ من طائرات حربية واستطلاع”.

وتابعت المصادر “كما قصفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية فارغة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات”.

وكانت وسائل اعلام العدو قد زعمت “سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة أحدهم سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة والآخر سقط داخل حدود القطاع”.

المصدر: فلسطين اليوم