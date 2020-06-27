التحكم المروري: طريق بيروت – صيدا – صور سالكة بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2020 - 01:56

التحكم المروري: طريق بيروت – صيدا – صور سالكة بالاتجاهين

منذ 2 ساعة 27 June، 2020
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