وزير الداخلية للمنار: هناك تدخل ودعم مالي خارجي لاعمال العنف التي حصلت في 11 حزيران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2020 - 22:42

وزير الداخلية للمنار: هناك تدخل ودعم مالي خارجي لاعمال العنف التي حصلت في 11 حزيران

منذ 25 mins 26 June، 2020
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