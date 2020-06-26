وزير الداخلية للمنار: حركة أمل وحزب الله كانا إيجابيين من أجل تحصين السلم الأهلي ولا علاقة لهما بأعمال العنف الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2020 - 22:40

وزير الداخلية للمنار: حركة أمل وحزب الله كانا إيجابيين من أجل تحصين السلم الأهلي ولا علاقة لهما بأعمال العنف الأخيرة

منذ 26 mins 26 June، 2020
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