وزير الداخلية للمنار: هناك تدخل ودعم مالي من قبل جهاز امني خارجي لخلق فوضى امنية وراء العنف في 11 حزيران وبعده – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2020 - 22:40

وزير الداخلية للمنار: هناك تدخل ودعم مالي من قبل جهاز امني خارجي لخلق فوضى امنية وراء العنف في 11 حزيران وبعده

منذ 31 mins 26 June، 2020
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