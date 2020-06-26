التحكم المروري: قطع السير عند تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2020 - 22:40

التحكم المروري: قطع السير عند تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ في بيروت

منذ 55 mins 26 June، 2020
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