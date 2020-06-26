حمادة: لخطة طوارىء دائمة لتلافي ما جرى بشأن “ام تي سي” بالهرمل

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية النائب إيهاب حمادة تبلغه رسالة من وزير الاتصالات عن توجه المعنيين لملء الوقود لمحطة الهرمل لشركة mtc اليوم. وقال “نحن ستنتظر تنفيذ هذا الاجراء، واذا لم تملأ هذه الخزانات ولا تتأمن الاتصالات في الهرمل فسيكون لنا موقف آخر”.

وأمل حمادة خلال لقاء صحفي في مكتب نواب كتلة الوفاء للمقاومة في الهرمل أن “يكون هناك خطة طوارىء دائمة لتلافي ما جرى”، وقال “من الاجدى ان نكون على استعداد وجهوزية لمثل هذه اللحظة، قبل ان نصل الى نقطة الصفر، وندفع اثمانا غالية”.

من جهة ثانية، انتقد حمادة “بعض من يتحدثون عن آلية معتمدة في التعاطي مع هذه المنطقة الموجودة على الحدود مع سوريا، تحت مسمى تهريب مادة المازوت، ويروجون لهذا الحديث بهدف حصار المنطقة بكل ما للكلمة من معنى”.

واعتبر حمادة أن “الاصطياد في الماء العكر والاستثمار السياسي لغايات معروفة لن يجدي بعض من يغمز من قناة التهريب نفعا، وهو يعلم تماما أين هي الحدود المفتوحة ومن اين كان يهرب المازوت الى سوريا الى الان”، وتابع “نحن نشكك ايضا ببعض المحطات والشركات الكبرى التي كانت تمارس عمليات التهريب، فليتفضلوا يفتح هذه الملفات، ولا يعاقبوا الشعب اللبناني على ما يرتكبونه هم”.

وشدد حمادة على ان “الاجهزة الامنية وصلت الى مرحلة متقدمة من المراقبة الشديدة، بحيث أنها تواكب الصهريج القادم من الزهراني او طرابلس، وصولا الى المحطة المقصودة وتفريغ حمولته امامهم، فالقوى امنية ونقاط الجيش اللبناني تتابع هذا المسار بشكل كامل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام