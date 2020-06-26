بومبيو: الولايات المتحدة فرضت إجراءات جديدة تستهدف الحزب الشيوعي الصيني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “فرض الولايات المتحدة إجراءات تقييدية جديدة تستهدف الحزب الشيوعي الصيني على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ”.

وقال بومبيو الجمعة “وعد الرئيس ترامب بمعاقبة المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني الذين يتحملون المسؤولية عن فقدان الحرية في هونغ كونغ”، وتابع “اليوم نتخذ إجراءات لفعل ذلك”.

وذكر بومبيو “أعلن اليوم فرض قيود خاصة بتأشيرات الدخول على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني يعتقد أنهم يتحملون المسؤولية أو تورطوا في تقويض الدرجة العالية للحكم الذاتي في هونغ كونغ الذي يضمنه الإعلان الصيني البريطاني المشترك الصادر عام 1984، أو في تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هونغ كونغ”، وتابع “أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص قد يتعرضوا لهذه القيود”.

المصدر: روسيا اليوم