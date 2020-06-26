الصحة اليمنية: نحن على أبواب كارثة صحية بسبب منع العدوان من دخول المشتقات النفطية

حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من كارثة صحية كبرى جراء انعدام المشتقات النفطية. وحملت “الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية الوفيات اليومية بسبب الوضع الصحي المتدهور نتيجة العدوان والحصار ومنع سفن النفط من الدخول إلى اليمن”.

وأكد وزير الصحة العامة في اليمن الدكتور طه المتوكل الجمعة أن “اليمن على أبواب كارثة صحية كبرى إذا استمرت دول العدوان في صلفها وتعنتها بمنع دخول سفن المشتقات النفطية”، وقال “ندق ناقوس الخطر خاصة بعد توقف جزئي لثلاثة مصانع أكسجين الأمر الذي يعرض الآلاف من المرضى للوفاة خاصة الموجودين في غرف العنايات المركزة بمراكز العزل والمستشفيات وحضانات الأطفال وغيرها ما يعني أننا أمام جريمة يتحمل مسؤوليتها العدوان باحتجازه السفن النفطية والأمم المتحدة بصمتها”.

ولفت المتوكل إلى أن “استمرار الحصار ومنع وصول سفن المشتقات النفطية زاد من تفاقم الوضع الصحي إلى جانب ما تعرض له هذا القطاع من قصف وتدمير من طيران العدوان”، وأشار إلى أن “المستشفيات تعتمد على المشتقات النفطية اعتمادا كليا في تزويدها بالطاقة لتشغيل الأجهزة الطبية والتشخيصية والعلاجية وتحريك سيارات الإسعاف والطوارئ ونقل الأطباء والمسعفين والعاملين الصحيين”، وشدد على ان “منع العدوان دخول المشتقات النفطية يعني الحكم بالإعدام على مئات الآلاف من المرضى”.

المصدر: موقع انصار الله