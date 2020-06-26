الحوثي يرد على المبعوث الاممي: من يمنع دخول السفن إلى الحديدة هم بحرية العدوان

رد عضو “المجلس السياسي الأعلى” في اليمن محمد علي الحوثي الجمعة على “المناشدة” التي أطلقها المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث والتي دعا فيها الاطراف المحلية الى السماح للسفن النفطية من الوصول الى ميناء الحديدة.

وعلق الحوثي ‏على تصريحات المبعوث الأممي بالقول إن “أبواب ميناء الحديدة مفتوحة والسفن المحاصرة حاصلة على تصاريح من لديكم”، وأكد أن “من يمنع دخول السفن إلى الحديدة هم بحرية العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي”.

ودعا الحوثي “المبعوث غريفيث الى التواصل بالخارجية الأمريكية والحديث كونها المخولة بفك الحصار ومن تمتلك الصلاحيات في السماح للمشتقات النفطية من الوصول الى الحديدة”.

وتأتي تعليقات الحوثي رداً على التصريحات الأخيرة التي اطلقها المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث والتي حاول فيها التستر على تحالف العدوان الأمريكي السعودي بعد منعه للسفن النفطية من الوصول الى ميناء الحديدة رغم التصاريح الممنوحه لتلك السفن من قبل الأمم المتحدة.

المصدر: موقع انصار الله