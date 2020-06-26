وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه: بصدد تحضير خطة يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر صرف الدولار وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2020 - 21:00

وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه: بصدد تحضير خطة يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر صرف الدولار وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها

منذ 50 mins 26 June، 2020
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