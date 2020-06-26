وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه: بصدد تحضير خطة يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر صرف الدولار وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها – موقع قناة المنار – لبنان
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وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه: بصدد تحضير خطة يبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر صرف الدولار وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها
منذ 50 mins
26 June، 2020
المواد المدعومة
وزير الاقتصاد
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