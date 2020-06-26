الجيش التركي ينفذ عملية إنزال في شمال العراق

نفذ الجيش التركي يوم الجمعة، عملية إنزال على قمة جبل خامتير شمال شرق قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك شمال العراق، واشتبك مع عناصر من “حزب العمال”.

وقام الجيش التركي بعملية الإنزال بواسطة الطائرات المروحية على الجبل، وقام بنشر نقاط عسكرية هناك وبات يشرف على عدد من القرى.

وأفادت شبكة “رووداو” الإعلامية بأن اشتباكات اندلعت بين مقاتلين من “حزب العمال” الكوردستاني والجيش التركي، في قرية شمال شرقي قضاء زاخو في إقليم كوردستان.

وأضاف أن اشتباكا اندلع في قرية شرانش التابعة لناحية دركار في زاخو بين مقاتلين من حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وأشارت الشبكة إلى أن القوات البرية التركية مدعومة بالمدفعية والطائرات هاجمت قواعد “حزب العمال” الكوردستاني، مضيفة أن الطائرات الحربية التركية تحلق فوق المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم